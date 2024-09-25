Руту предъявили обвинения в покушении на Трампа

Минюст США во вторник предъявил Райану Уэсли Руту официальные обвинения в покушении на жизнь кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, сообщило агентство Associated Press.

Ранее Руту были предъявлены обвинения в правонарушениях, связанных с владением огнестрельным оружием. Новый пункт обвинений предполагает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Дело, указывает агентство, передано окружному судье Эйлин Кэннон, которая в середине июля постановила закрыть дело против Трампа по обвинению в ненадлежащем хранении секретных документов.

15 сентября ФБР сообщило о новом расследовании в связи со стрельбой у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич во Флориде, где находился Трамп. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу уточнил, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться Рут, обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и камеру.