Китайский экономист исчез из публичного пространства после критики Си Цзиньпина

Ведущий китайский экономист Чжу Хэнпэн исчез из публичного пространства после критики лидера КНР Си Цзиньпина, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале отмечается, что весной этого года эксперта уволили с должности директора аналитического центра CASS и задержали после критики экономической политики председателя республики в закрытом чате соцсети WeChat.

С апреля Чжу Хэнпэн перестал появляться на публике. Он не ответил на вопросы журналистов по электронной почте, а в его квартире не открыли дверь. Издание пишет, что юридический статус экономиста не определен.

Эксперт занимал должность в CASS, аналитическом центре, напрямую подчиняющемся Госсовету КНР, более двадцати лет. В пресс-службе Госсовета не дали комментариев о местонахождении бывшего сотрудника.

Летом 2023 года в Китае исчезла еще одна публичная личность. Бывший министр иностранных дел Цинь Ган перестал появляться на публике. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а 18 июля был смещен с должности. В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана. Его место занял руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, который пребывал на посту главы МИД с 2013 по 2022 год. Позднее стало известно, что он был поставлен на низшую должность издательства World Affairs Press при китайском внешнеполитическом ведомстве.