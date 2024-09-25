Еще одна страна выступила за включение Бразилии и Индии в состав СБ ООН

Президент Чили Габриэль Борич выступил за присвоение Бразилии и Индии статуса постоянных членов в Совете Безопасности ООН не позднее 2025 года.

"Я предлагаю установить сроки для реформы, чтобы, когда ООН будет отмечать 80-летие, в Совете Безопасности были Бразилия как представитель Латинской Америки, Индия и как минимум одна африканская страна. Помимо недостатка воли, помех этому нет", - сказал он, выступая в рамках общеполитической дискуссии на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД Польши усомнился в праве России быть постоянным членом СБ ООН

Сейчас в СБ ООН входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 избираются в его состав на два года. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.