Усугубляют бедность: президент Кирзии высказался о войнах

Бушующие в разных частях мира вооруженные конфликты негативно отражаются на состоянии многих стран и способствуют развитию бедности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Киргизии Садыра Жапарова.

Об этом он заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, конфликты и вооруженные столкновения приводят к разрушению инфраструктуры, падению уровня жизни и массовой миграции, что приводит к нищете и нестабильности.

«И пока одни страны увеличивают свои бюджеты на вооружение, многие из тех, кто нуждается в помощи, теряют шанс на нормальную жизнь», — заявил глава государства.

Отмечается, что ведущие державы продолжают направлять немалые средства на создание и развитие вооруженных сил, увеличение арсеналов и разработку новых, более «разрушительных видов оружия».

При этом многие государства и народы не имеют доступа к базовым услугам - воде, медицинской помощи, образованию.

Жапаров считает, что необходимо сделать так «чтобы деньги, которые идут на войны, разрушение, смерть, могли бы пойти на созидание или решение глобальных вызовов для всего человечества, для помощи странам в их борьбе с изменением климата, для предотвращения массового переселения и глобальной миграции».

Президент сослался на данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира, согласно которым, общемировые военные расходы в прошлом году выросли на 6,8% и достигли рекордного показателя в $2,5 трлн в год или 2,3% глобального ВВП, что является рекордной суммой за последние десятилетия.