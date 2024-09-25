Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру, поскольку она якобы является единственным нарушителем устава международной организации и единственным «агрессором». Отрывок выступления опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, мирных переговоров о завершении конфликта недостаточно, и Москву необходимо «принудить к миру». Он утверждает, что Россия якобы совершает «международное преступление», поэтому конфликт не может просто прекратиться.

«Вот почему эту войну нельзя прекратить переговорами. Россию можно только принудить к миру, и это именно то, что нужно — принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН», — сказал Зеленский.

Украинский лидер считает, что противостояние не закончится из-за того, что «кто-то устал от войны» или от территориальных уступок со стороны Киева.

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До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорк, чтобы убедить Запад поднять ставки в украинском конфликте. Дипломат отметил, что украинский лидер приехал «вновь с протянутой рукой». При этом, по словам Небензи, Зеленский просит страны Запада отправить на Украину своих солдат, что сделает их прямыми участниками конфликта с ядерной державой.