Гутерриш заявил о риске распространения конфликта на Украине на другие регионы

Конфликт на Украине по мере продолжения несет риски эскалации и распространения на другие регионы. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил генсек организации Антониу Гутерриш, передает «РИА Новости».

По его словам, растущая напряженность может обострить глобальные расколы, тогда как мир наоборот «отчаянно нуждается в более тесном сотрудничестве и коллективных действиях».

«Чем дольше длится конфликт Украине, тем выше риск эскалации и распространения на другие регионы», — сказал Гутерриш.

На этом фоне он призвал к его урегулированию как можно скорее. Гутерриш отметил, что дипломатические усилия приносят успехи «даже в самые темные времена». В качестве доказательства этого генсек ООН привел «зерновую сделку» и продолжающиеся обмены военнопленными между Москвой и Киевом.