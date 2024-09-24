Пекин выступил с заявлением по АЭС

Пекин на фоне разрушительного конфликта на Украине призывает не атаковать атомные электростанции, заявил глава МИД КНР Ван И. Об этом пишет ТАСС.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке рассказал, что ситуация вокруг Курской АЭС остается напряженной из-за продолжающегося нападения ВСУ на российскую территорию.

«Каждый день кризис затягивается, приносит все больше страданий людям, все больше разрушений в регионе и все больше нестабильности в мире», — подчеркнул дипломат.

Ван И отметил, что всем сторонам следует стремиться к продвижению мирных переговоров.

Глава МИД пояснил, что Китай выдвинул предложения не нападать на атомные электростанции, гражданские объекты и гражданское население, «не применять оружие массового поражения», а также не расширять зону боевых действий.

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Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир из-за продолжающихся войн и «бряцания ядерным оружием» приблизился к состоянию пороховой бочки.