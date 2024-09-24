Вучич заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, мир приближается к ядерной войне.
«Республика Сербия и сербский народ глубоко сочувствуют и разделяют скорбь по всем погибшим в конфликтах, происходящих во всем мире, включая трагические события на Ближнем Востоке и на Украине. Непростительно, что сегодня, в XXI веке, мы говорим об ужасных цифрах, которые связаны с гибелью детей… Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на грани ядерной катастрофы», — заявил он.
Ранее Вучич наградил постпреда России в ООН Василия Небензю орденом Сербского знамени первой степени.