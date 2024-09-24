Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, мир приближается к ядерной войне.

«Республика Сербия и сербский народ глубоко сочувствуют и разделяют скорбь по всем погибшим в конфликтах, происходящих во всем мире, включая трагические события на Ближнем Востоке и на Украине. Непростительно, что сегодня, в XXI веке, мы говорим об ужасных цифрах, которые связаны с гибелью детей… Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на грани ядерной катастрофы», — заявил он.

Ранее Вучич наградил постпреда России в ООН Василия Небензю орденом Сербского знамени первой степени.