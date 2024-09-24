Трамп: РФ победила Гитлера и Наполеона, не стоит ждать поражения Москвы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на митинге в штате Джорджия призвал не ждать поражения России в конфликте на Украине, поскольку русские победили Гитлера и Наполеона. Его слова приводит «РИА Новости».

Трамп отметил, что Байден заявил о намерении продолжать конфликт на Украине до «победы».

«Что будет, если они победят? Они это делают, они воюют. Кто-то мне сказал на днях: "Они победили Гитлера, Наполеона. Они это делают, они воюют"», — сказал он.

По словам Трампа, Байден и вице-президент Камала Харрис втянули в США в конфликт на Украине не могут выбраться из него.