Трамп резко высказался об умственных способностях Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп предположил, что у его соперницы от Демпартии Камалы Харрис проблемы с умственными способностями серьезней, чем у действующего главы США Джо Байдена. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в США постоянно подтрунивают над 81-летним Байденом в связи с его частыми оговорками и забывчивостью.

«Они смеются над нами по всему миру. Знаете, над кем они смеются? Над Камалой. Они не могут поверить, что она станет президентом. Вы говорите о когнитивных проблемах — у нее они больше, чем у него [Байдена], по моему мнению», — отметил Трамп.

Напомним, что республиканец нередко позволяет себе резкие высказывания в адрес Харрис. Так, 27 июля 2024 года политик назвал ее «персоной с низким IQ».

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По мнению политологов, несдержанность Трампа отталкивает от него избирателей, в особенности, женщин из пригородов, афроамериканцев и латиноамериканцев.