Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «застрял» в конфликте на Украине, и пообещал урегулировать противостояние Москвы и Киева в случае своей победы на выборах.

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Об этом пишет The Hill.

«Байден и Камала втянули нас в войну в Украине, и теперь они не могут нас оттуда вывести. Не могут. Я наблюдал за ним: «Мы выйдем-выйдем-выйдем». Он [Байден] говорит это уже три года», — сказал Трамп.

Республиканец подчеркнул, что США «застряли в конфликте» и в случае своей победы на выборах пообещал провести переговоры между сторонами и урегулировать кризис. По его словам, Вашингтон должен выйти из этого конфликта.

До этого Трамп заявлял, что атака Украины на российский регион демонстрирует, что новая мировая война ближе, чем когда-либо. Он также отмечал, что российская армия обладает отличным опытом ведения боевых действий в зимних условиях.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что США демонстрируют тенденцию к увеличению вовлеченности в конфликт на Украине. Он подчеркивал, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, хоть и пытаются заявить об обратном.