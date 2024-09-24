Кирби обвинил КНР в инвестировании в развитие стратегических вооружений

КНР инвестирует средства в развитие стратегических вооружений, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Пекин развивает этот вид оружия, добавил он, несмотря на то, что не заключил с США договор, аналогичный ДСНВ, пишет РИА «Новости».

Ранее США заявили, что готовы к возобновлению переговоров с Россией по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«С Китаем отсутствует договоренность, аналогичная ДСНВ, и мы знаем, что Китай продолжает инвестировать, в особенности в эти виды вооружений», — подчеркнул Кирби.

Чиновник отметил, что президент США Джо Байден активно работает «над управлением отношениями с Китаем в этой области».

Кирби выразил уверенность в том, что в настоящее время причины для конфликта между двумя державами отсутствуют.