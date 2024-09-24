Байден обсудит с Зеленским снятие запрета на удары вглубь РФ

Президент США Джо Байден планирует обсудить с Владимиром Зеленским вопрос о возможном снятии запрета на нанесение ударов американским оружием вглубь России на текущей неделе. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».

При этом он отметил, что Байден не изменил своей позиции в вопросе использования предоставленных США вооружений для дальнобойных ударов.

«Они не должны использоваться против целей в России. Его позиция остается прежней. Это те указания, которые мы дали Украине. Мы понимаем, что они просили пересмотреть эту политику. Президент с нетерпением ждет встречи с президентом Зеленским на этой неделе. Я уверен, что этот вопрос будет поднят, но президент не изменил свое мнение касательно того, что использование американского оружия, дальнобойного оружия, против целей в России запрещено», — добавил Кирби.

Также, по его словам, Байден планирует объявить в день встречи с Зеленским о новых шагах по оказанию поддержки Украине, поскольку остается «привержен тому, чтобы помощь Киеву продолжала поступать и далее».