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Байден обсудит с Зеленским снятие запрета на удары вглубь РФ

Президент США Джо Байден планирует обсудить с Владимиром Зеленским вопрос о возможном снятии запрета на нанесение ударов американским оружием вглубь России на текущей неделе. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».

Байден обсудит с Зеленским снятие запрета на удары вглубь РФ
© globallookpress.com

При этом он отметил, что Байден не изменил своей позиции в вопросе использования предоставленных США вооружений для дальнобойных ударов.

«Они не должны использоваться против целей в России. Его позиция остается прежней. Это те указания, которые мы дали Украине. Мы понимаем, что они просили пересмотреть эту политику. Президент с нетерпением ждет встречи с президентом Зеленским на этой неделе. Я уверен, что этот вопрос будет поднят, но президент не изменил свое мнение касательно того, что использование американского оружия, дальнобойного оружия, против целей в России запрещено», — добавил Кирби.

Также, по его словам, Байден планирует объявить в день встречи с Зеленским о новых шагах по оказанию поддержки Украине, поскольку остается «привержен тому, чтобы помощь Киеву продолжала поступать и далее».