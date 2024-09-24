Депутат-защитник УПЦ прокомментировал задержание в Великобритании

Задержание защищавшего каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ МП) депутата Верховной Рады Украины Артема Дмитрука в Великобритании носит политический характер. Об этом сам Дмитрук заявил в интервью The Independent.

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Дмитрук прокомментировал задержание в Великобритании по запросу правительства Украины об экстрадиции. Политик сообщил, что правительство Великобритании обеспечивало ему безопасность с момента его побега из страны в августе.

«Против меня идет политическое преследование за мои политические взгляды и поддержку УПЦ», — заявил депутат. Он подчеркнул, что принятие закона о запрете УПЦ противоречит интересам избравших его граждан.

Вечером 24 сентября стало известно о задержании Дмитрука в Лондоне. Как сообщалось, правоохранительные органы запросили меру пресечения в виде взятия под стражу.