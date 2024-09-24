В США анонсировали новые шаги помощи Украине

Президент США Джо Байден в день встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским объявит о новых шагах помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

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В частности, официальный представитель Белого дома Джон Кирби анонсировал, что Байден «привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее». Поэтому американский президент объявит о новых шагах помощи Киеву.

До этого сообщалось, что Байден обсудит с Зеленским возможность снятия запрета на нанесение ударов вглубь России.

«Наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России», — уточнил Кирби.

Ранее агентство Reuters заявило, что встреча Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа не состоялась вопреки планам Зеленского. В момент визита украинского лидера в Соединенные Штаты даты возможное событие назначено не было.