Глава Чехии ответил на возмущение МИД Украины словами о территориях в составе РФ

Президент Чехии Петр Павел отреагировал на недовольство МИД Украины после его слов о том, что по завершении конфликта Россия сохранит контроль над новыми областями в своем составе. В ответ на заявление внешнеполитического ведомства он предостерег от «нереалистичных ожиданий», передает CTK.

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По мнению чешского президента, надежда на то, что конфликт завершится однозначным успехом Украины через несколько недель или месяцев, может оказаться очень опасной для всех. В связи с этим он призвал рассматривать ситуацию с реалистичной точки зрения.

«Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичными относительно временного горизонта и цены достижения этой цели», – отметил Павел.

По его словам, победа над Россией на Украине «ценой уничтожения половины украинского населения, наверное, не является победой».

МИД Украины ответил президенту Чехии на слова о сохранении территорий в составе РФ

Накануне в интервью The New York Times Павел заявлял, что наиболее вероятным результатом конфликта на Украине станет сохранение Россией контроля над новыми областями. Позже министерство иностранных дел Украины отвергло его заявление. В МИД отметили, что Киев исходит из «формулы мира» Владимира Зеленского, где зафиксирован вывод российских войск с «суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ».