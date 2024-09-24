В Малайзии взорвали стадион на 80 тысяч зрителей

Футбольный стадион «Шах-Алам» снесли с помощью взрывчатки в одноименном городе в Малайзии. Видео опубликовало РИА «Новости».

Арена на 80 тысяч зрителей была построена в 1994 году. На открытии играли «Бавария», «Лидс Юнайтед», «Фламенго».

Рок-группа Bon Jovi дала свой дебютный концерт в Малайзии на стадионе 4 мая 1995 года.

Сооружение принимало матчи юношеского чемпионата мира 1997 года и встречу Кубка Азии - 2007, товарищеский матч национальной команды Малайзии с ФК «Челси», в то время принадлежавшим российскому предпринимателю Роману Абрамовичу.

Стадион на протяжении многих лет был домашним для футбольного клуба «Селангор» и сборной Малайзии. Кроме того, он располагал помещениями для легкой атлетики.

Власти предпринимали многочисленные попытки реконструкции, но стадион постепенно пришел в аварийное состояние из-за длительного пренебрежения техническим обслуживанием.

Снос арены начался в июле. Полный демонтаж, как ожидается, продлится до середины 2025 года.