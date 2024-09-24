Президент Бразилии обратился к Москве и Киеву

Для скорейшего разрешения конфликта на Украине международному сообществу нужен прямой диалог Москвы и Киева, а точнее — его возобновление. Об этом в ходе выступление на Генассамблее ООН заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает ТАСС.

«Уже ясно, что ни одна из сторон не сможет достичь всех своих целей военным путем. Использование все более разрушительных вооружений напоминает самые темные времена бесплодной конфронтации холодной войны. Создание условий для возобновления прямого диалога между сторонами имеет решающее значение в данный момент», — высказал свои соображения бразильский лидер.

По его словам, именно это предложение является краеугольным камнем мирного плана как Бразилии, так и Китая.

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