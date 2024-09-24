Politico: законодатели США встретятся с Зеленским в Вашингтоне 26 сентября

Группа американских законодателей встретится 26 сентября в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на аппарат лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера (от штата Нью-Йорк).

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Встреча, которую организует Шумер, пройдет на Капитолийском холме. В ней примут участие законодатели от обеих партий.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) на пресс-конференции на вопрос о том, планирует ли он встретиться с Зеленским, ответил:

"Я не знаю, запланировано ли это". Он отметил, что планы на 26 сентября быстро меняются из-за необходимости решать вопрос о дальнейшем финансировании американского правительства. "Так что увидим, как будет", - сказал Джонсон.

Зеленский находится в США. Как заявил ранее Белый дом, американский президент Джо Байден 26 сентября обсудит с Зеленским его так называемый мирный план. Украинский лидер, как ожидается, встретится также с вице-президентом, кандидатом на высший государственный пост от демократов Камалой Харрис.