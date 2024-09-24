Суд продлил арест экс-замглавы МО Булгакову

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему замглавы Минобороны России Дмитрию Булгакову и двум другим обвиняемым по делу о мошенничестве до 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом режиме.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Булгакову, Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу до 25 декабря», — гласит решение суда.

Напомним, что экс-замглавы МО обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Он свою вину не признает. Также сообщалось, что Булгаков просил о смягчении меры пресечения из-за проблем со здоровьем. В частности, он жаловался на гипертонию второй степени и диабет.