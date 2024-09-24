В СМИ раскритиковали план Зеленского

«План победы» Владимира Зеленского не убедил союзников Украины, он показался им недоработанным, пишет Bloomberg.

Ранее украинский лидер заявил, что подготовил «план победы» и «план мира». Инициативы тесно связаны, направлены на то, чтобы Украина получила сильные позиции на переговорах с Россией, сохранила суверенитет.

Собеседник агентства пояснил, что в плане Владимира Зеленского «нет ничего удивительного» и он не приведет к серьезным изменениям ситуации.

В СМИ появились подробности «плана победы» Зеленского

Второй источник заметил, что план фактически является не дорожной картой, а «списком пожеланий».

По данным агентства, союзники по-прежнему привержены помощи Украине. Вместе с тем, Владимиру Зеленскому следует ясно сформулировать, каким он видит мир с Россией.