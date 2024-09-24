Байден заявил, что в мире есть вещи важнее власти

Действующий президент США Джо Байден заявил, что в мире есть вещи поважнее, чем оставаться у власти. Об этом пишет РБК.

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Во вторник, 24 сентября, политик в последний раз выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в качестве главы государства. В том числе он прокомментировал свое решение не баллотироваться на второй срок, назвав его «очень трудным».

«Дорогие коллеги-лидеры, давайте не будем забывать: есть вещи поважнее, чем оставаться у власти. Это ваш народ», — подчеркнул хозяин Белого дома, обращаясь к присутствующим.

Он добавил, что сейчас испытывает наибольший оптимизм по поводу будущего по сравнению с любым другим периодом с момента своего избрания в сенат США в 1972 году. Как сказал Байден, на долю каждого нового поколения выпадают свои испытания. Но, по мнению американского лидера, человечество способно справиться с любыми вызовами, «если будет работать сообща».

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Изначально нынешний хозяин Белого дома планировал баллотироваться от Демократической партии, но 21 июля текущего года он заявил о выходе из гонки. Байден объяснил свое решение тем, что для страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как главы государства только до конца нынешнего срока.