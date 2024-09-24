В США рассказали о выгоде России от позиции Запада по Украине

Стратегия «коллективного Запада» по Украине, несбалансированная и непродуманная, выгодна России, пишет обозреватель Томас Грэхам в статье для The National Interest.

По его мнению, действующая стратегия практически гарантирует, что ресурсы, военные и финансовые, будут тратиться впустую. Кроме того, добавил эксперт, она поощряет бесконечные публичные препирательства, которые лишь подрывают американскую мощь.

Москва анализирует действия Запада и убеждается в том, что сможет «пересидеть» западные страны и достичь своих целей в этом противостоянии, пояснил обозреватель.

Грэхам подчеркнул, что Вашингтону и Брюсселю, при выстраивании дальнейшей стратегии, следует реально оценивать как свои возможности, так и Украины. Он уточнил, что планы должны включать курс на сосуществование с Россией, которая была и будет необходимым партнером в поддержании стратегической стабильности.