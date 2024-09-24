Сына обвиняемого в покушении на Трампа арестовали

Сына Райана Рута, обвиняемого во втором покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, Орана взяли под стражу по обвинению в хранении детской порнографии. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на следователей.

По данным телеканала, во время обысков в доме Рута в округе Гилфорд штата Северная Каролина, которые проводились в рамках дела его отца, были обнаружены «сотни» файлов с детской порнографией. Они хранились на двух смартфонах, которые принадлежали сыну подозреваемого в покушении на Трампа.

Руту предъявили обвинения по статьям о получении и хранении детской порнографии. Он предстанет перед судом сегодня, 24 сентября.

Напомним, что вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. Злоумышленник, которым оказался Райан Рут, прятался в кустах и планировал застрелить кандидата в президенты из AK-47 с оптическим прицелом, однако, когда сотрудники секретной службы открыли по нему огонь, он сбежал и попытался скрыться на автомобиле. Его задержали и взяли под стражу.