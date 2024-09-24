Телеведущий из Литвы объяснил свой призыв убивать русскоязычных

Телеведущий и блогер из Литвы Альгис Раманаускас объяснил свой призыв убивать и лишать детей русскоязычных. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Раманаускаса, он говорил только о «русифицированной Литве». Помимо этого он также принес свои извинения тем, до кого «эти слова дошли в искаженном виде».

«Что я хочу сказать нашим русским и русскоговорящим. Нет, мои дорогие сограждане, не вас я якобы призывал убивать. Это было не о вас, хотя очевидно, что я искренне ненавижу то, что мы знаем как "Русский мир". <...> Поскольку этнический вопрос такой тонкий и важный, который раз подчеркиваю, что говорю о "русифицированной Литве”», — заявил он.

Напомним, что ранее Раманаускас заявил, что если родители громко смотрят телевизор или слушают музыку на русском языке, то у них нужно забрать детей, а самих застрелить. При этом последнее, по словам телеведущего, возможно сделать прямо при детях.