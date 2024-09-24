Байден упомянул Путина во время выступления на ГА ООН

Глава США Джо Байден во вторник, 24 сентября, в ходе выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН один раз упомянул президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в 2023 году Байден в своей речи на ГА ООН 10 раз упомянул ситуацию вокруг Украины, но ничего не сказал о российском лидере.

Журналисты отметили, что глава США бездоказательно обвинил президента России в стремлении разрушить соседнюю страну.

«Хорошая новость заключается в том, что [затея] Путина провалилась в своем главном замысле. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединенным», — подчеркнул Байден.

Джо Байден на ГА ООН пошутил насчет своего возраста

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер предположил, что Североатлантический альянс распадется максимум через 10 лет.