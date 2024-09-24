Эрдоган сделал заявление о ситуации на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация на Украине все еще далека от мира. Его слова приводит «РИА Новости».

Эрдоган напомнил, что конфликт на Украине продолжается уже третий год.

«А мы все еще далеки от установления справедливого и прочного мира», — добавил он во время своего выступления на Генассамблеи ООН.

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Президент Турции указал, что конфликт на Украине «должен быть урегулирован путем прямой дипломатии» и Анкара продолжит поддерживать усилия по прекращению «войны посредством дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета». Также Эрдоган подчеркнул, что республика «продолжит тщательно выполнять Конвенцию Монтре о проливах».