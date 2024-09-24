В Китае начали расследование против владельца популярных брендов одежды

Минкоммерции Китая сообщило, что инициировало расследование в отношении американской корпорации PVH Corp., которая владеет брендами одежды Tommy Hilfiger и Calvin Klein. Компанию подозревают в нарушении рыночных принципов и дискриминации продуктов из Синьцзян-Уйгурского автономного района, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, PVH Corp. подозревают в «безосновательном бойкоте» хлопка и других продуктов из региона, что нанесло серьезный ущерб китайским компаниям и самой КНР. Отмечается, что США ввели санкции на синьцзянский хлопок из-за «случаев применения принудительного труда» в СУАР. При этом Пекин данные обвинения отвергает, в ответ обвиняя Вашингтон в политизации вопросов коммерции.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам нужно побеспокоиться из-за растущего уровня сотрудничества России и Китая. По его мнению, потенциал партнерства Москвы и Пекина грозит большими вызовами в сфере безопасности.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что у России и Китая очень высокий объем взаимодействий, что неизбежно приводит к проблемам в отдельных процессах, особенно на фоне враждебного окружения. Однако, уточнил он, страны успешно преодолевают затруднения.

Перед этим в СМИ появилась информация, что Россия и Китай в связи с санкционным давлением США могут впервые за 30 лет начать использовать схемы бартерной торговли. Две такие сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже осенью. Кроме того, страны планировали экспорт металлов из РФ в обмен на оборудование из КНР.