В Британии почти 20 лет не могут освободить жителя, осужденного за драку в кафе

Молодого человека из Великобритании отправили в тюрьму на неопределенный срок за уличное ограбление и драку в одном из кафе сети «Макдоналдс». Об этом пишет издание The Independent. Газета.Ru

По данным издания, молодой человек стал заключенным по программе Imprisonment for public protection (IPP), в рамках которой преступники, которые не совершили ничего серьезного, но представляющие угрозу общественности, оказываются за решеткой бессрочно. Тюремные сроки по программе были отменены в 2012 году из-за проблем с правами человека, однако правительство Великобритании до сих пор разбирается с его последствиями. В тюрьме, как сообщает The Independent, продолжают находиться почти три тысячи человек. News.ru

По словам матери юноши, Саманты, его первоначальный срок заключения составил 18 месяцев. Однако спустя 18 лет, он все еще остается в тюрьме. Женщина выражает обеспокоенность, что ее сын живет в условиях строгого режима среди «монстров». Она боится, что Люк, как и другие осужденные по IPP, может потерять надежду на освобождение и причинить себе вред, передает издание. Вечерняя Москва