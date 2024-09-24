Джо Байден на ГА ООН пошутил насчет своего возраста

В ходе последнего выступления на Генеральной Ассамблее ООН 81-летний президент США Джо Байден пошутил насчет своего возраста. Он отметил, что выглядит на 40 лет, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Байден является старейшим президентом в американской истории.

«Это будет мое последнее [выступление на ГА ООН]. Я видел примечательный период истории. Впервые меня выбрали в сенат в 1972 году. Знаю, я выгляжу на 40, я это знаю», — заметил американский лидер.

Ранее в Белом доме впервые за 11 месяцев прошло заседание кабинета министров. На мероприятии, которое предположительно является последним для действующего президента, выступила первая леди США Джилл Байден.