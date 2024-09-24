Байден призвал реформировать Совбез ООН

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил на Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), что считает необходимым реформировать Совет Безопасности ООН. Газета.Ru

«Я хочу, чтобы мы действовали сообща. Для этого мы должны построить более сильную, более эффективную и более инклюзивную Организацию Объединенных Наций, - сказал он. - ООН должна приспосабливаться и привносить новые голоса и новые точки зрения. Вот почему мы поддерживаем реформирование Совета Безопасности ООН и увеличение числа его членов». По словам Байдена, эти изменения должны «отражать сегодняшний мир, а не вчерашний». ТАСС

Ранее Байден заявил в ООН, что США не прекратят поддерживать Украину. Российская газета