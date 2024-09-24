Байден заявил, что Россия не добилась никаких из поставленных целей на Украине

Байден: Россия не добилась никаких из поставленных целей на Украине
Президент США Джо Байден выступил с речью во время Генеральной ассамблеи ООН, в ходе которой призвал страны Запада продолжать поддержку Украины. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что эта речь стала последним выступлением Байдена на этом уровне в роли главы США. По словам американского президента, западные страны должны сплотиться в своей поддержке Украины.
«Перед миром стоит очередной выбор. Продолжим ли мы поддерживать Украину, чтобы она одержала победу в этом конфликте и сохранила свободу, или отвернемся, позволив агрессии возобновиться, а стране быть уничтоженной? Я знаю ответ: нельзя допустить, чтобы мы устали, нельзя отворачиваться», — заявил он.
Помимо этого Байден также добавил, что Россия не добилась никаких из поставленных целей на Украине. Согласно его словам, спустя более чем два года конфликта Украина остается свободной страной, а альянс НАТО и вовсе усилился.
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