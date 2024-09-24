Байден: США должны закончить эру войны, начавшуюся после 11 сентября 2001 года
Соединенные Штаты должны закончить эру войны, которая началась после атаки террористов на США 11 сентября 2001 года. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на ее 79-й сессии.
Он напомнил, что 11 сентября 2001 года террористы из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) по приказу Усамы бен Ладена атаковали города США.
"Мы совершили над ним правосудие, - сказал Байден. - Нам нужно положить конец эпохе войны, которая началась 11 сентября".
Байден отметил, что когда он был вице-президентом при президенте Бараке Обаме, США прекратили военные операции в Ираке, а уже во время его президентства США покинули Афганистан. "Это было трудное, но правильное решение", - сказал американский лидер.