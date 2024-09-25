Блинкен раскритиковал мирные планы по Украине с призывом к деэскалации

Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике представленные другими странами предложения по мирному урегулированию на Украине, в которых содержится призыв ко всем сторонам конфликта к деэскалации.

"Другие страны представили свои собственные предложения. В некоторых из них не упоминается Устав ООН и его положения, нет различия между агрессором и тем, кто подвергается агрессии, в них содержится призыв ко всем сторонам к деэскалации", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

По версии Блинкена, выполнение таких предложений выгодно России, но не Украине, а также якобы "воодушевит потенциальных агрессоров по всему миру".

"История учит нас, что мир без принципов - это пролог к новому конфликту, новым страданиям, большей нестабильности", - утверждал госсекретарь США.

Блинкен не уточнил, какие страны имеет в виду. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что разработанный его страной и Китаем план из шести пунктов позволит урегулировать конфликт на Украине.

В мае по итогам консультаций главы МИД КНР Ван И со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом было опубликовано совместное заявление. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. Китай и Бразилия также предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов.

Украинские власти неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы третьих стран, заявляя, что будут продвигать исключительно так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Президент России Владимир Путин, выступая ранее на Восточном экономическом форуме, заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров.