Союзник Киева предложил обратиться к руководству России

Союзники Украины оказались скептично настроены к «плану победы» Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, как минимум один из союзников Украины предложил напрямую обратиться к российскому руководству для урегулирования конфликта. Согласно его предложению, это может сделать кто-то из союзников Киева, либо сам Зеленский. При этом остальные союзники не посчитали план Зеленского прорывным — его воспринимают скорее как «список пожеланий».

Ранее в СМИ появились подробности «плана победы» Зеленского.