Переговоры России Украины в Стамбуле в 2022 году сорвались из-за давления «известных стран» на Киев, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, парламентарий рассказал об особенностях проведения переговоров в ходе выступления в Дипломатической академии в Москве.

Куртулмуш напомнил, что два года назад под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была организована встреча, на которой планировалось подписание соглашения.

«Но в последний момент на Украину было оказано известными странами давление, и эти переговоры были, к сожалению, прерваны», — подчеркнул политик.

Напомним, что в начале сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала: Киев не заключил Стамбульских договоренностей с Москвой из-за консультаций с американцами и британцами.

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Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер сообщил, что в 2022 году по просьбе Киева участвовал в переговорах в Стамбуле. Он добавил, что стороны были близки к заключению мира.