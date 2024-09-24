Генсек ООН заявил о приближении мира к состоянию пороховой бочки

Мир из-за продолжающихся войн и «бряцания ядерным оружием» приблизился к состоянию пороховой бочки, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет РИА «Новости».

По его оценке, продолжают углубляться геополитические разногласия между странами, планета накаляется.

«Бушуют войны, и неизвестно, чем они закончатся. Бряцание ядерным оружием и новые виды вооружений отбрасывают мрачную тень. Мы приближаемся к невообразимому — к пороховой бочке, которая рискует поглотить мир», — разъяснил генсек ООН.

Гутерриш отметил, что нынешнее состояние мира неустойчиво, и так продолжаться больше не может. Вместе с тем, добавил он, все проблемы можно разрешить.

По его словам, на планете также вырос «уровень мировой безнаказанности»: все больше государств полагают, что их действия не приведут к каким-либо печальным последствиям.

Ранее Гутерриш призвал ядерные державы «отойти от края пропасти» и вернуться к переговорному процессу.