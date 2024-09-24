Гутерриш рассказал об огромных последствиях из-за ИИ

Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал об опасности искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РИА «Новости».

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Такое заявление Гутерриш сделал во время общих прений недели высокого уровня Генассамблеи ООН. По мнению генсека, без специального подхода к управлению ИИ эта технология может стать причиной раскола в мире. При этом он считает, что ООН может выступить в качестве платформы для сотрудничества в этой области.

«Без глобального подхода к его управлению искусственный интеллект может привести к искусственному разделению по всем направлениям — великому разлому с двумя интернетами, двумя рынками, двумя экономиками, когда каждая страна будет вынуждена выбрать сторону, это может привести к огромным последствиям для всех», — заявил Гутерриш.

Ранее стало известно, что 17 октября в Москве пройдет конференция о применении искусственного интеллекта в строительстве.