Гутерриш рассказал об огромных последствиях из-за ИИ

Гутерриш рассказал об огромных последствиях из-за искусственного интеллекта
Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал об опасности искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Гутерриш сделал во время общих прений недели высокого уровня Генассамблеи ООН. По мнению генсека, без специального подхода к управлению ИИ эта технология может стать причиной раскола в мире. При этом он считает, что ООН может выступить в качестве платформы для сотрудничества в этой области.
«Без глобального подхода к его управлению искусственный интеллект может привести к искусственному разделению по всем направлениям — великому разлому с двумя интернетами, двумя рынками, двумя экономиками, когда каждая страна будет вынуждена выбрать сторону, это может привести к огромным последствиям для всех», — заявил Гутерриш.
Ранее стало известно, что 17 октября в Москве пройдет конференция о применении искусственного интеллекта в строительстве.