Премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил оговорку, призвав к освобождению сосисок вместо заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Инцидент произошел во время выступления главы правительства на съезде правящей Лейбористской партии в Ливерпуле.

"Я вновь призываю к сдержанности и деэскалации на границе между Ливаном и Израилем. Я вновь призываю все стороны отойти от края", - сказал Стармер.

"Я вновь призываю к немедленному перемирию в Газе, возвращению сосисок… заложников и новой приверженности к решению, основанному на существовании признанной Палестины и безопасного Израиля", - сказал он, сам быстро поправившись.

В английском языке слово "сосиска" (sausage) и "заложник" (hostage) имеют одинаковое окончание.

Премьера Британии обвинили в поддержке России из-за котенка сибирской кошки

Стармер пообещал, что поднимет вопрос напряженности на Ближнем Востоке во время своего участия в общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Британский премьер сообщил, что отправится в Нью-Йорк позднее 24 сентября.