Нетаньяху высмеял прокурора МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху иронично отозвался о встречах прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана с лидерами Турции и Палестины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Махмудом Аббасом. При этом он выразил мнение, что израильская сторона ведет в секторе Газа "справедливую войну справедливыми средствами".

Израильский премьер отметил, что Хан разговаривал с Эрдоганом и Аббасом 23 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. При этом Нетаньяху, чье заявление распространила его канцелярия, нелестно отозвался об обоих политиках: Эрдоган, по его версии, причастен к убийствам мирных курдов и преследованиям журналистов, а Аббас отрицает Холокост и "платит террористам, убивающим евреев".

"Вместо того чтобы выдавать ордера на арест за военные преступления против Эрдогана и Аббаса, Хан по-прежнему одержим идеей объявить военными преступниками демократически избранных лидеров Израиля, которые ведут справедливую войну справедливыми средствами против террористов, совершающих геноцид", - полагает глава израильского правительства.

24 августа Карим Хан опубликовал доклад, в котором призвал МУС как можно скорее выдать ордера на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара и двух других руководителей палестинского движения, которые ранее были убиты, - бывшего командующего военным крылом радикалов Мухаммеда ад-Дейфа и экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

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20 мая 2024 года Хан обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордера на арест Нетаньяху и Галанта. По его словам, прокуратура собрала доказательства, которые позволяют полагать, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа по меньшей мере с 8 октября 2023 года. Израильская сторона обжаловала эти требования.