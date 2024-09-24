ABC: Байден оставляет в качестве наследства войны, которым не видно конца

Президент США Джо Байден оставляет в качестве своего наследства войны, которым не видно конца. Об этом сообщает ABC, передает ТАСС.

В материале телеканала указывается, что во время своей прощальной речи на 79-й сессии Генассамблеи ООН Байден станет «расхваливать усилия по восстановлению альянсов», однако в реальности во время его президентского срока начались два конфликта — на Украине и в секторе Газа — «завершения которых пока не видно».

Более того сейчас к ним добавился еще и риск полномасштабной войны между Израилем и шиитским движением «Хезболла».

В ABC отметил, что, хоть Байден и имел за плечами «десятилетия опыта» во внешней политике, результаты его деятельности на посту президента являются весьма неоднозначными.