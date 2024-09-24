Пока вы не уснули: призыв Лукашенко готовиться к войне и Мединский об изменениях в школах
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Лукашенко призвал готовиться к войне
Белоруссии необходимо готовиться к войне, чтобы ее избежать. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на Обуз-Лесновский полигон.
«Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», - заявил белорусский лидер.
Мединский: вскоре время на образование в школах и вузах сократят
Продолжительность образования в российских школах и вузах может сократиться, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией. Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
"Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет - это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться. Все будет раньше и быстрее", - сказал он в ходе встречи с региональным активом РВИО и молодежью в рамках проекта "Арктический диалог" в Мурманске.
ФСБ пресекла теракт по захвату российской колонии
Федеральная служба безопасности РФ совместно с Федеральной службой исполнения наказаний раскрыла планы нападения на сотрудников нижегородской колонии. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Telegram-канал Shot.
По словам источника издания, нападение на сотрудников колонии и массовый побег планировался радикалами в ИК №6 Нижегородской области.
В МИД РФ высказались о будущем Украины и Зеленского
Новый госпереворот с целью свержения президента Украины Владимира Зеленского на сегодняшний день невозможен, заявил в интервью NEWS.ru посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, Майдан являлся гражданской акцией протеста, но никакие гражданские методы в современной Украине уже не действуют.
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри составят до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юрлиц, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он уточнил, что пропаганду бездетности намерены запретить в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.
СК опубликовал результаты анализов отравившейся под Красноярском семьи
Следы вещества, входящего в состав средства для травли насекомых, обнаружили в анализах отравившейся в красноярском селе семьи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Ранее СК заявляло, что рассматривает несколько версий отравления членов семьи. Среди них было и вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.
Пашаева заподозрили в получении госпособия за фейковое ранение
Экс-адвоката Эльмана Пашаева подозревают в незаконном получении 3 млн рублей бюджетных средств за поддельное ранение.
Как сообщает Telegram-канал Mash, он мог получить поддельную справку, чтобы обогатиться благодаря пособию.
Зеленский рассказал, когда завершится конфликт на Украине
Завершение конфликта на Украине ближе, чем считают многие, заявил в интервью ABC News президент страны Владимир Зеленский. Но глава государства продолжил требовать, чтобы западные партнеры укрепляли украинскую армию.
Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к концу войны, — сказал он.
Бакальчук опубликовал открытое письмо бывшей жене
Бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что основательница Wildberries, его супруга Татьяна Ким «поставила под угрозу рост ВВП страны». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Бакальчук сообщил, что направил Ким «очень важное письмо». По его словам, основательница Wildberries приняла «необдуманное» решение остановить выплаты подрядчикам за строительство складов.
Экс-футболист сборной России приговорен к 9,5 годам тюрьмы
Суд в Краснодаре вынес приговор бывшему футболисту сборной России Алексею Бугаеву, которого признали виновным в покушении на незаконную продажу наркотиков.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, спортсмен отправится в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев.