Зеленскому не удалось поговорить с Трампом во время поездки в США

Владимир Зеленский во время своей поездки в Соединенные Штаты не смог встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении Трампа. Газета.Ru

Согласно заявлениям приближенных бывшего американского лидера, желание встретиться было обоюдным, однако в момент визита украинского лидера в Соединенные Штаты, даты возможного события назначены не были. Lenta.ru

Ранее Зеленского заподозрили в попытке вмешательства в американские выборы после активного участия команды вице-президента США Камалы Харрис. Российская газета