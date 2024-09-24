Эстонию и Финляндию предупредили о жестком ответе РФ на перекрытие Финского залива

Если Эстония совместно с Финляндией перекроют Финский залив, ответ России будет очень жестким. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин. NSN.FM

«Это надувание щек, демонстрация того, что моська, знать, сильна, коль лает на слона, по этому принципу. Не могут они этого сделать ни при какой погоде. Во-первых, потому что морской кодекс объясняет понятие международных вод. Так что они не имеют права перекрывать залив, но надувать щеки им никто не запрещал, они могут говорить что угодно», — объяснил эксперт. News.ru

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, что Эстония и Финляндия все сильнее углубляют военное сотрудничество и готовятся к перекрытию Финского залива на случай «угрозы со стороны России». Газета.Ru