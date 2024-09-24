Эстонию и Финляндию предупредили о жестком ответе РФ на перекрытие Финского залива

Если Эстония совместно с Финляндией перекроют Финский залив, ответ России будет очень жестким. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин в разговоре с AIF.Ru.

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«Это надувание щек, демонстрация того, что моська, знать, сильна, коль лает на слона, по этому принципу. Не могут они этого сделать ни при какой погоде. Во-первых, потому что морской кодекс объясняет понятие международных вод», - сказал он.

По словам Литовкина, российские корабли прорвут блокаду, потопят эстонские и финские корабли. Он отметил, что НАТО не защищает отдельные страны, которые «пытаются продемонстрировать свою силу кому-то».

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Ранее командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, что Эстония и Финляндия все сильнее углубляют военное сотрудничество и готовятся к перекрытию Финского залива на случай «угрозы со стороны России», передает «Радиоточка НСН».