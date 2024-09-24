В Черногории уничтожили памятник Гагарину

В черногорском поселке Радовичи разрушили памятник космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщает The Montenegro Times.

Монумент человеку, который первым побывал в космосе, установили в 2016 году, в честь 55-летия полета. В октябре того же года памятник осквернили: неизвестные забросали его плодами граната.

Сейчас изваяние полностью уничтожено. Судя по снимку, верхнюю часть монумента отломали, а памятную табличку сорвали. Точная дата разрушения неизвестна, однако в прошлом году он был цел. Сейчас к остатку постамента прикреплены фотографии, предположительно, с открытия монумента.

Напомним, что инициатором установки памятника стал словенец Юст Ругел. Мужчина специально приобрел под него участок. Предприниматель выпустил свыше 50 книг русских авторов, провел десятки лекций и семинаров о культурно-исторических и политических реалиях России. Автором выступил московский скульптор Вадим Кириллов.