Пресс-секретарь Зеленского ошибочно назвал Трампа президентом США

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров оговорился, назвав Дональда Трампа американским президентом вместо Джо Байдена.

Это произошло, когда Никифоров в эфире национального телемарафона обсуждал график встреч главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

«Наша позиция не изменилась. После встречи с президентом США Дональдом Трампом, извините, с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский готов представить свой «план победы» обоим кандидатам [в президенты США] Камале Харрис и Дональду Трампу», – сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».