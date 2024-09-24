В ЕС раскритиковали председательство Венгрии

Представители стран Евросоюза раскритиковали председательствующую в Совете ЕС Венгрию за недостаточное внимание к вопросам, связанным с Украиной. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его информации, во вторник на заседании в Совете ЕС венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока огласил приоритеты на оставшийся срок председательства Венгрии, к которым причислил "экономическую конкурентоспособность, оборону, нелегальную миграцию и расширение ЕС". После этого представители нескольких стран ЕС подвергли критике тот факт, что в этом списке не была упомянута Украина.

"Украина непозволительно отодвинута на второй план в повестке дня. Поддержка Украины имеет исключительное значение для нашей страны и нашего региона", - указала парламентский секретарь МИД Латвии Даце Мелбарде на круглом столе с участием министров стран ЕС. "Поддержка Украины <...> является одним из главных приоритетов ЕС, и очень важно, чтобы мы были едины. Однако в программе председательства [этот вопрос] представлен незначительно", - отметила в свою очередь заместитель министра Чехии по европейским делам Павлина Жакова. "Мне кажется удивительным, что [Украина] отсутствует в приоритетах председательства для всех в Европе. Очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину в политическом, военном и экономическом плане столько, сколько потребуется", - добавила министр Швеции по делам ЕС Йессика Русенкранц.

Аналогичную позицию на этот счет, по информации Euractiv, также выразили представители Финляндии и Польши.

1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии. 5 июля премьер-министр этой страны Виктор Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудил возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начало переговоров о мире. Позднее премьер побывал в Пекине, где встретился с Си Цзиньпином. До своего визита в Россию Орбан обсудил 2 июля в Киеве урегулирование конфликта на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Обсуждение в столицах России и КНР потенциальных мирных инициатив без учета мнения Брюсселя вызвало возмущение в руководстве ЕС. Там сочли, что Венгрия подрывает европейское единство и курс сообщества на максимально высокий уровень поддержки Украины.