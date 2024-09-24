Зеленский раскрыл цель своего «плана победы»
«План победы» Владимира Зеленского направлен не на переговоры с Россией, а на укрепление Вооруженных сил республики (ВСУ), пишет ABC News. Lenta.ru
По мнению Зеленского, «план победы», который он разработал, приведет не к переговорам с Россией, а к усилению Украины и ее Вооруженных сил. Политик назвал его мостом «к дипломатическому пути завершения» конфликта. Ura.Ru
Отмечается, что Зеленский традиционно продолжил в ходе интервью ABC выпрашивать у Запада военную помощь. RT на русском