«План победы» Владимира Зеленского направлен не на переговоры с Россией, а на укрепление Вооруженных сил республики (ВСУ), пишет ABC News. Lenta.ru

По мнению Зеленского, «план победы», который он разработал, приведет не к переговорам с Россией, а к усилению Украины и ее Вооруженных сил. Политик назвал его мостом «к дипломатическому пути завершения» конфликта. Ura.Ru

Отмечается, что Зеленский традиционно продолжил в ходе интервью ABC выпрашивать у Запада военную помощь. RT на русском