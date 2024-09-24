Жена Зеленского призвала вернуть Украине художников, которых «присвоила Россия»

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена призвала вернуть стране художников, которых, по ее словам, «присвоила Россия». Об этом первая леди Украины написала в своем Telegram-канале.

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Вместе с супругом Зеленская прилетела в Нью-Йорк и посетила выставку художников-модернистов и авангардистов в местном «Украинском музее». Она напомнила, что после начала специальной военной операции России на Украине мировые музеи стали называть художников Куинджи, Айвазовского, Малевича украинскими, а не русскими.

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«Сегодня мы продолжаем деколонизировать украинское искусство в Нью-Йорке», — написала Зеленская.

Она заявила, что работы, представленные в экспозиции, принадлежат не русским или советским художникам, а именно украинским. В экспозицию, в частности, вошли работы «отца русского футуризма» Давида Бурлюка и его коллеги по московскому «Обществу председателей земного шара» Марии Синяковой.